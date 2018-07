Zagreb (AFP) Lärmende Hähne haben laut einem Zeitungsbericht die Feriensaison in einem kroatischen Ferienort ruiniert. Die nahezu rund um die Uhr krähenden Hähne hätten in Stomorska auf der Insel Solta eine Flut von Reise-Stornierungen ausgelöst, klagte Reisebüro-Inhaber Marino Jakovcevic Martinov in der Lokalzeitung "Jutarnji List" (Montagsausgabe). "Die Leute können die ganze Nacht nicht schlafen - und dabei kommen sie hierher, um sich auszuruhen. Es ist schrecklich!"

