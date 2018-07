Maseru (AFP) Lesothos Regierungschef Tom Thabane kehrt drei Tage nach seiner Flucht aus dem südafrikanischen Kleinstaat wieder heim. Der Premierminister werde voraussichtlich am Dienstag in Lesothos Hauptstadt Maseru zurücksein, sagte dessen Berater Samonyane Ntsekele am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Thabane war in der Nacht zum Samstag aus Lesotho ins Nachbarland Südafrika geflohen, als Armeetruppen wichtige Polizeistationen angriffen und den Regierungssitz umstellten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.