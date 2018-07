Guadalajara (AFP) Nach einem massenhaften Fischsterben in einem See in Mexiko ermitteln die Behörden wegen möglicher Umweltverschmutzung. Bis Montag wurden mindestens 48 Tonnen Fischkadaver aus der Laguna de Cajititlán nahe Guadalajara im Westen des Landes geborgen, wie die Behörden am Montag mitteilten. Die Arbeiten zur Bergung der toten Fische würden voraussichtlich noch zwei Tage andauern, sagte die Umweltministerin des Staates Jalisco, Magadalena Ruiz Mejía.

