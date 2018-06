Madrid (AFP) Die Eltern eines tumorkranken Jungen, die ihr Kind aus einem britischen Krankenhaus entführt hatten und mit ihm nach Spanien gereist waren, bleiben vorerst in Haft. Der zuständige Richter ordnete nach Justizangaben am Montag in Madrid eine Verlängerung der Haft um 72 Stunden an. Zugleich forderte er ein medizinisches Gutachten über den Zustand des kleinen Ashya.

