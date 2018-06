New York (SID) - Der österreichische Tennisprofi Dominic Thiem steht erstmals in seiner Karriere im Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Der 20-Jährige ließ bei den US Open dem Spanier Feliciano Lopez beim 6:4, 6:2, 6:3 keine Chance und trifft nun auf Tomas Berdych. Der an Position sechs gesetzte Tscheche gewann gegen Tejmuras Gabaschwili (Russland) 6:3, 6:2, 6:4.

Der Weltranglisten-45. Thiem hat sich im vergangenen Jahr um mehr als 200 Plätze verbessert. Bei den Australian Open im Januar hatte er erst sein Grand-Slam-Debüt gefeiert. "Es ist unglaublich, heute hat alles zusammengepasst", sagte Thiem: "Ich bin mehr als glücklich."