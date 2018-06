Moskau (AFP) Die prorussischen Separatisten im Osten der Ukraine dringen auf einen Sonderstatus für die von ihnen kontrollierten Gebiete. Sprecher der Rebellen in den Städten Lugansk und Donezk sagten der russischen Nachrichtenagentur Interfax am Montag, sie wollten bei den Verhandlungen der Ukraine-Kontaktgruppe in Minsk einen entsprechenden gemeinsamen Vorschlag präsentieren. Dieser läuft praktisch auf eine Abspaltung der von den Rebellen gehaltenen Gebiete vom Rest der Ukraine hinaus.

