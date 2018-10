Los Angeles (AFP) Unzählige Stars sind in den USA offenbar Opfer eines massiven Hackerangriffs geworden: Wie mehrere US-Medien berichteten, tauchte eine Reihe von Nacktfotos am Sonntag im Internet auf. Opfer wurden unter anderem Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence, Popstar Rihanna, die kanadisch-französische Sängerin Avril Lavigne, die Klitschko-Verlobte Hayden Pannettiere sowie US-Fußballstar Hope Solo. "Es ist so hart, wie Dir Leute Deine Privatsphäre nehmen", schrieb Lawrence auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter. Ihr Manager kündigte derweil rechtliche Schritte an. Jeder, der die "gestohlenen Bilder" Online stelle, werde wegen Verletzung der Privatsphäre belangt, sagte er der Internetseite TMZ.

