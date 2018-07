Washington (AFP) Drei in Nordkorea inhaftierte US-Bürger haben die Regierung in Washington im US-Fernsehen um Hilfe gebeten. "Ich bitte die US-Regierung, so schnell wie möglich einen Gesandten zu schicken", sagte Kenneth Bae am Montag dem US-Nachrichtensender CNN. Dies sei derzeit seine einzige Hoffnung, sagte Bae, der im November 2012 in Nordkorea verhaftet und später wegen Umsturzvorwürfen zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt worden war. Ebenfalls in dem Interview zu sehen waren die zwei US-Bürger Jeffrey Fowle and Matthew Miller.

