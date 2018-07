Dresden (dpa) - Nach der Landtagswahl in Sachsen bereiten sich sowohl SPD als auch Grüne auf Gespräche mit dem Wahlsieger CDU vor. Der Landesvorstand der Union will am Abend über die Aufnahme von Sondierungsgesprächen entscheiden. Vor einer möglichen schwarz-roten Koalition will die SPD ihre Mitglieder befragen. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt äußerte sich eher skeptisch über die Chancen eines schwarz-grünen Bündnisses in Sachsen. Ministerpräsident Stanislaw Tillich hatte bereits gesterbn Wahlabend Gespräche mit SPD und Grünen als einzige Optionen genannt.

