Berlin (SID) - Nach einer Operation an der Schulter ist der deutsche Eiskunstlauf-Meister Peter Liebers wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der Olympia-Achte hatte sich beim Pirouetten-Training die Schulter ausgekugelt, dabei brach ein Stück vom Knochen ab. Ob der Berliner wie geplant Anfang November beim Cup of China in Peking in die Grand-Prix-Serie einsteigen kann, bleibt vorerst offen.