Kairo (AFP) Auf der ägyptischen Halbinsel Sinai sind bei einem Anschlag am Dienstag elf Soldaten getötet worden. Ein Offizier und zehn Wehrdienstleistende seien bei der Explosion eines am Straßenrand deponierten Sprengsatzes getötet worden, sagte ein Vertreter der Sicherheitskräfte. Vier weitere Soldaten seien bei dem Anschlag auf das gepanzerte Armeefahrzeug verletzt worden. Der Anschlag ereignete sich demnach entlang einer Straße, die zur nordöstlich gelegenen Stadt Rafah an der Grenze zum Gazastreifen führt.

