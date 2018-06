Meseberg (dpa) - Die Bundesregierung will neue Konjunkturrisiken für Deutschland etwa durch den Russland-Ukraine-Konflikt mit der Mobilisierung privater Investitionen eindämmen. Zudem will sie erreichen, dass Deutschland im Wettbewerb mit den USA bei der Digitalwirtschaft aufholt. Das kündigten Kanzlerin Angela Merkel und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel nach einem Treffen mit Wirtschaft und Gewerkschaften in Meseberg an. Gabriel qualifizierte dabei die Investitionsschwäche in Deutschland als die zentrale Herausforderung.

