Sydney (AFP) Wegen der Rolle Russlands im Ukraine-Konflikt prüft Australien einen Ausschluss von Staatschef Wladimir Putin vom Gipfel der G-20-Staaten im November. Sein Land werde beim Nato-Gipfel diese Woche in Wales mit anderen Mitgliedern der Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer darüber beraten, ob Putin ausgeladen werden solle, sagte Handelsminister Andrew Robb am Dienstag dem Radiosender ABC. Immer mehr Menschen seien beunruhigt über Putins Teilnahme an dem Spitzentreffen im australischen Brisbane. Ein Ausschluss sei aber keine Entscheidung, die Australien als Gastgeber allein fällen könne.

