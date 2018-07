Peking (AFP) Eine Laserpointer-Attacke auf Chinas Regierungschef bei den Olympischen Jugendspielen hat Südkorea zu einer Stellungnahme veranlasst: Die südkoreanische Botschaft in Peking sah sich am Dienstag zu einer Reaktion gezwungen, nachdem Internetnutzer einen südkoreanischen Athleten für das Lichtspiel auf Li Keqiangs Gesicht verantwortlich gemacht hatten. Der Vorgang wird nach Angaben der Botschaft überprüft, in jedem Fall aber sei es "ein zutiefst bedauerliches Verhalten, mit einem Laserpointer auf den Führer eines anderen Landes zu strahlen".

