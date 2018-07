Hamburg (AFP) In Deutschland ist wegen des milden Winters und Angst vor Lieferengpässen infolge der Ukraine-Krise so viel Erdgas gespeichert wie nie. Zum 1. September befanden sich 19,6 Milliarden Kubikmeter Gas in den Speichern, wie die Online-Ausgabe des "Manager Magazins" am Dienstag unter Berufung auf die Branchenvertretung Gas Infrastructure Europa berichtete. Laut Unternehmensinitiative "Zukunft Erdgas" sei dies ein Allzeitrekord. Die deutsche Erdgaswirtschaft gehe gut aufgestellt in den Winter und werde zuverlässig liefern, sagte der Vorstandssprecher der Initiative, Timm Kehler.

