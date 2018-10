Kiel (AFP) Deutsche und dänische Polizisten gehen künftig gemeinsam auf Streife. Eine entsprechende Vereinbarung zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit wurde am Dienstag im dänischen Padborg von Vertretern der beiden Polizeibehörden unterzeichnet, wie das schleswig-holsteinische Innenministerium in Kiel mitteilte. Je zwei Beamte aus Deutschland und Dänemark werden demnach gemeinsam in einem Korridor von 25 beziehungsweise 30 Kilometern beiderseits der Staatsgrenze unterwegs sein. Das Projekt ist zunächst auf ein Jahr befristet.

