Bonn (AFP) Während sich die politischen Spannungen zwischen Berlin und Moskau weiter verschärfen, kommen aus der Wissenschaftswelt positive Nachrichten: In Russland nahm am Dienstag die erste deutsche Universität ihren Lehrbetrieb auf. Das "Deutsch-russische Institut für innovative Technologien" in Kasan ermögliche russischen Studierenden einen Abschluss nach deutschen Standards, ohne die Heimat zu verlassen, teilte der Deutsche Akademische Austauschdienst mit. Angeboten werden zunächst vier ingenieurwissenschaftliche Master-Studiengänge, in einigen Jahren sollen es 14 Fächer sein.

