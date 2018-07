Frankfurt/Main (AFP) Der umstrittene Fahrdienst-Anbieter Uber will sich von der deutschen Justiz nicht stoppen lassen. Das Landgericht in Frankfurt am Main untersagte dem Taxi-Konkurrenten per einstweiliger Verfügung deutschlandweit die Vermittlung von Fahrern ohne Konzession. Doch Uber zeigte sich am Dienstag trotz angedrohter Ordnungsgelder unbeeindruckt - und fährt offenbar weiter.

