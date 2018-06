Hamburg (AFP) Hamburgs FDP-Landesvorsitzende Sylvia Canel hat ihr Amt niedergelegt und ist aus ihrer Partei ausgetreten. Die 56-Jährige verkündete diese Entscheidung nach Angaben des Landesverbands der Liberalen bei einer Sitzung des Landesvorstands am Montagabend. In einer am Dienstag verbreiteten Erklärung begründete die frühere Bundestagsabgeordnete ihren Schritt mit politischer Entfremdung von ihrer Partei, scharfer Kritik an deren Diskussionskultur sowie fehlender Offenheit für neue Ideen.

