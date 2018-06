Köln (AFP) Der Schauspieler Gottfried John ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Der gebürtige Berliner erlag am Montag in der Nähe von München einem Krebsleiden, wie der WDR am Dienstag mitteilte. Für den Sender spielte John in den 70er Jahren unter anderem in Filmen mit wie "Acht Stunden sind kein Tag", "Welt am Draht", "Die Ehe der Maria Braun" und "Theodor Chindler". Dem jüngeren Publikum ist er auch als Bösewicht aus dem James-Bond-Thriller "Goldeneye" (1995) bekannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.