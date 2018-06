Berlin (AFP) Nach der angekündigten Beschlagnahme von 400 Hektar Land nahe Bethlehem durch Israel hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) Kritik an dem Beschluss geübt. "Der Beschluss - sollte er Bestand haben - wäre ein falsches Signal zur falschen Zeit", erklärte Steinmeier am Dienstag in Berlin. "Die Bundesregierung erwartet, dass der Beschluss der israelischen Militärbehörden revidiert wird."

