Stuttgart (AFP) Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) will nach Medieninformationen das geplante Gesetz zur Tarifeinheit in Betrieben abschwächen. Auf Ministeriumsebene werde eine entschärfte Regelung vorbereitet, die zum Streitfall für die Gerichte werden könnte, berichtete die "Stuttgarter Zeitung" in ihrer Mittwochsausgabe unter Berufung auf Koalitionskreise. Demnach soll zwar festgeschrieben werden, dass künftig der Tarifvertrag der Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern in einem Unternehmen maßgeblich sein soll. Was dies für das Streikrecht von Gewerkschaften bedeutet, wolle die Bundesregierung aber der Auslegung der Gerichte überlassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.