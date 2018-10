Brüssel (AFP) Es ist kein Routinetreffen, wenn die Staats- und Regierungschefs der Nato-Staaten ab Donnerstag in der Hafenstadt Newport an der Mündung des Usk zusammenkommen. "Unser Gipfel in Wales findet in einer veränderten Welt statt", sagt Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen. "Und wir werden uns den Herausforderungen einer veränderten Welt annehmen." Das sind die durch Russland aus dem Gleichgewicht gebrachte Sicherheitsarchitektur in Europa und somit ein totaler Bruch der Regierung in Moskau ihrer ohnehin schwierigen Partnerschaft mit der westlichen Militärallianz.

