Berlin (SID) - Vor seinem 50. Geburtstag am Donnerstag blickt Eishockey-Bundestrainer Pat Cortina mit Dankbarkeit auf seine bisherige Karriere zurück. "Meine Eltern wurden in Italien geboren, so kam ich dorthin und wurde mit 27 Jahren Co-Trainer der Nationalmannschaft. Dann kam Ungarn und schließlich Deutschland. Ich kann gar nicht sagen, was für eine große Ehre es ist, für die Mannschaft einer so großen Eishockey-Nation verantwortlich sein zu dürfen", sagte Cortina der Fachzeitschrift Eishockey-News.

Der Italo-Kanadier hatte vor zwei Jahren die Posten des Bundestrainers und des Sportdirektors beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB) übernommen. Nach der Wahl von Franz Reindl zum neuen DEB-Präsidenten ist jedoch Ex-Nationalspieler Ernst Höfner der neue Sportdirektor.

Weitere persönliche Konsequenzen fürchtet Cortina nicht, zumal Reindl ihn einst beim DEL-Klub EHC München empfohlen hatte. "Ich habe keinen Einfluss darauf, was im Verband passiert. Darum konzentriere ich mich voll und ganz auf meine Arbeit. Da will ich mein Bestes geben", sagte Cortina, der vor allem wegen der verpassten Olympia-Qualifikation für Sotschi in die Kritik geraten war.

Dass er selbst nie als Eishockey-Profi gespielt hat, empfindet Cortina in der täglichen Arbeit nicht mehr als Nachteil. "Als junger Trainer habe ich meine Spieler vielleicht öfter mal gefragt, was in ihren Köpfen vorgeht, wenn ich mir nicht sicher war", sagte er: "Ich denke, was mir an Erfahrung gefehlt hat, habe ich dadurch ausgleichen können."

Seinen runden Geburtstag feiere er "im kleinen Kreis, mit meiner Familie und meinen Eltern". Mit seinem bisherigen Leben sei er sehr zufrieden: "Wenn die nächsten 25 Jahre so verlaufen wie die letzten 25 Jahre, bin ich ein glücklicher Mensch."