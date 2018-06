Brüssel (AFP) Die Europäische Union will nach den Worten ihrer neuen Außenbeauftragten Federica Mogherini bis Freitag über mögliche neue Sanktionen gegen Russland entscheiden. Die Arbeit dazu habe auf Botschafterebene bereits begonnen und frühestens am Mittwoch werde die EU-Kommission den Diplomaten ein neues Maßnahmenpaket vorlegen, sagte Mogherini am Dienstag in Brüssel. Bis Freitag werde es dann eine Entscheidung geben, sagte die amtierende italienische Außenministerin.

