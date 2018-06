Köln (dpa) - Der Schauspieler Gottfried John ist im Alter von 72 Jahren in der Nähe von München gestorben. Wie der WDR mitteilte, erlag der Schauspieler einem Krebsleiden. John war unter anderem durch seine Rollen in "James Bond 007 - Goldeneye" und "Berlin Alexanderplatz" bekannt geworden. WDR-Intendant Tom Buhrow würdigte John: Man werde John in Erinnerung behalten als einen großen Charakterdarsteller - und als einen ebenso bescheidenen wie warmherzigen Menschen.

