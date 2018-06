Paris (AFP) Die französische Regierung rückt von ihrem Sparziel für das nächste Jahr ab: Finanzminister Michel Sapin sagte der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag, angesichts der niedrigen Inflation "können nicht dieselben Ziele" beibehalten werden. Er verwies darauf, dass etwa beim Einfrieren staatlicher Leistungen das geplante Sparvolumen aufgrund der niedrigen Inflation nicht erreicht werde. Die regierenden Sozialisten wollten im nächsten Jahr bei den öffentlichen Ausgaben 21 Milliarden Euro sparen. Sapin will in drei Wochen seinen Haushaltsentwurf 2015 vorlegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.