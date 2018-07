Paris (AFP) Dieses Buch dürfte einschlagen wie eine Bombe: Frankreichs Ex-Première-Dame Valérie Trierweiler veröffentlicht am Donnerstag ein Buch über ihre Zeit mit Staatschef François Hollande. Das 320 Seiten lange Werk sei ein "Schrei nach Liebe und zugleich ein langsamer Abstieg in die Hölle, ein Eintauchen in die Intimität eines Paares", schrieb das Magazin "Paris Match" am Dienstag. Das People-Magazin, für das die Journalistin Trierweiler arbeitet, wird vorab Auszüge des Buches mit dem Titel "Merci pour ce moment" (deutsch: "Danke für diese Zeit") veröffentlichen.

