Bari (SID) - Der viermalige Fußball-Weltmeister Italien muss am Donnerstag (20.45 Uhr) im Länderspiel gegen die Niederlande ohne Giorgio Chiellini auskommen. Der Verteidiger von Juventus Turin, bei der WM in Brasilien Opfer der Beiß-Attacke von Uruguays Stürmer Luis Suarez, fällt für die Partie in Bari wegen einer Wadenverletzung aus.

Suarez hatte Chiellini beim Gruppenspiel (0:1) in die Schulter gebissen und war für vier Monate und neun Pflicht-Länderspiele gesperrt worden. Ob Chiellini beim Auftakt der EM-Qualifikation am kommenden Dienstag in Oslo gegen Norwegen mitwirken kann, ist noch offen.