Frankfurt/Main (SID) - Neuzugang Nelson Valdez vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist am Dienstag erfolgreich am rechten Knie operiert worden. Der 30 Jahre alte Angreifer aus Paraguay hatte im Punktspiel am Samstag beim VfL Wolfsburg (2:2) einen Riss des vorderen Kreuzbandes erlitten.

Wie die Hessen mitteilten, stellten sich während der Operation in Heidelberg keine weiteren Verletzungen heraus. Valdez wird seinem Verein voraussichtlich ein halbes Jahr fehlen.