Düsseldorf (SID) - Thomas Schneider wird neuer Co-Trainer der Fußball-Nationalmannschaft. Das gab Bundestrainer Joachim Löw am Dienstag in Düsseldorf bekannt. Der 41-jährige Schneider, ehemaliger Bundesliga-Coach des VfB Stuttgart, wird damit Nachfolger von Hansi Flick, der zum Sportdirektor befördert worden war und ist der insgesamt 13. Assistenz-Trainer in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft.

In der Neuauflage des WM-Finals am Mittwoch gegen Argentinien (20.45/ZDF) und dem ersten EM-Qualifikationsspiel am Sonntag gegen Schottland (20.45/RTL) wird Schneider aber noch nicht auf der Bank sitzen. Er wird ab Oktober für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) tätig sein.