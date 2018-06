London (AFP) Die britische Justiz will den Haftbefehl gegen die Eltern des tumorkranken Jungen Ashya King zurücknehmen und die Ermittlungen einstellen. Es würden keine weiteren Schritte gegen die mit ihrem schwerkranken Sohn ins Ausland gereisten und in Spanien inhaftierten Eltern unternommen, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die spanische Justiz werde über diese Entscheidung informiert, damit die Eltern schnellstmöglich mit ihrem Sohn wiedervereint werden könnten.

