London (AFP) Zweieinhalb Wochen vor dem Referendum über eine Loslösung Schottlands von Großbritannien zeigt eine Umfrage eine steigende Zustimmung zur Unabhängigkeit. In der am Dienstag veröffentlichten Untersuchung des Instituts YouGov für die Tageszeitungen "The Sun" und "The Times" sprachen sich 47 Prozent der befragten schottischen Wahlberechtigten für die Abspaltung aus, während 53 Prozent dagegen waren. Exakt dieses Resultat hatte wenige Tage zuvor bereits eine andere Umfrage ergeben. In vorhergehenden Erhebungen hatten die Befürworter eines Verbleibs im Vereinigten Königreich noch 14 beziehungsweise zwölf Prozentpunkte vor den Gegnern gelegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.