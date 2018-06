Kibbuz Dorot (AFP) Knapp eine Woche nach Beginn der unbefristeten Waffenruhe im Gaza-Krieg haben sich israelische und palästinensische Jungen zu einem gemeinsamen Fußballturnier getroffen. An den Spielen im südisraelischen Kibbuz Dorot nahmen am Montag rund 80 Jungen im Alter von sechs bis 16 Jahren teil. Die kleinen israelischen Spieler stammten aus den Dörfern rund um den Gazastreifen, die palästinensischen wurden mit Bussen aus Jatta im südlichen Westjordanland nach Dorot gefahren. Beiden Seiten waren zu Beginn deutlich angespannt, doch schon rasch überwog die Freude am Spiel.

