Rom (AFP) Was ein romantischer Abend für die Freundin werden sollte, hat sich für einen Italiener als echter Glückstreffer erwiesen. Giuseppe Di Bianco habe seine Partnerin beeindrucken und edel ausführen wollen, berichtete die Tageszeitung "Corriere del Mezzogiorno" am Dienstag. Er habe Mitte August einen Tisch in einem feinen Restaurant der Stadt Salerno südlich von Neapel reserviert und beim Wirt Austern und Champagner vorbestellt. Als die Verliebten dann die Austern öffneten, fanden sie fünf Perlen im Wert von 2000 Euro.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.