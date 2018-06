Berlin (dpa) - Deutschland bereitet eine Lieferung mit medizinischer Ausrüstung, Feldlazaretten und Schutzwesten an die Ukraine vor. Das kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Angaben von Teilnehmern in einer Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion an. Merkel versprach dabei, sich "persönlich" um eine solche Lieferung zu kümmern. Eine Lieferung von Waffen an die Ukraine schließt die Bundesregierung aus. Nach Angaben von Teilnehmern gab Merkel die Absichtserklärung bereits in der Sondersitzung der Fraktion am Montag ab.

