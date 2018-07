Rangun (AFP) Die mit ihrer Krone durchgebrannte Schönheitskönigin aus Myanmar will ihre Trophäe erst zurückgeben, wenn sich die südkoreanischen Veranstalter des Wettbewerbs bei ihr entschuldigen. Sie halte eine Entschuldigung für angemessen, "um den Schaden für die Integrität meines Landes zu beheben", sagte die 16-jährige May Myat Noe am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Rangun. Das sei wichtig für die "Würde" Myanmars, fügte die von den Veranstaltern entthronte Miss Asia Pacific World vor unzähligen Journalisten hinzu. Sie hatte bei der Pressekonferenz die Krone demonstrativ neben sich liegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.