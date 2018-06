Manila (AFP) Die philippinischen Behörden haben drei Männer festgenommen, die offenbar mehrere Anschläge planten. Wie das Justizministerium am Dienstag mitteilte, wurden die Verdächtigen am Vortag am Flughafen der Hauptstadt Manila in Gewahrsam genommen, wo sie mit vier benzingefüllten Sprengsätzen und Feuerwerkskörpern in einem Lieferwagen vorfuhren. Sie hätten zudem Anschläge auf die chinesische Botschaft und ein Einkaufszentrum geplant.

