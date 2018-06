Moskau (AFP) Trotz Ukraine-Krise und Wirtschaftssanktionen treiben der staatliche russische Ölriese Rosneft und der US-Konzern ExxonMobil ihre Suche nach Erdöl-Vorkommen in der Arktis weiter voran. Am Dienstag begannen die Bohrungen in der Laptewsee nördlich von Sibirien, wie Rosneft mitteilte. Sie sollen bis Ende Oktober andauern.

