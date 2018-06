St. Petersburg (AFP) Ganz entspannt auf seinem Balkon hat ein russischer Polizist 36 Kilogramm Heroin versteckt. Der Offizier sei bei Ermittlungen gegen eine Drogenbande ins Visier seiner Kollegen geraten, teilte die Regionalbehörde für den Kampf gegen Rauschgift in St. Petersburg am Dienstag mit. Bei einer Razzia in der Wohnung des Polizisten in der zweitgrößten Stadt Russlands sei das Heroin dann entdeckt worden. Es wurde demnach in zwei Säcken auf dem Balkon der Wohnung gefunden.

