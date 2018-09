Riad (AFP) Die saudiarabischen Sicherheitsbehörden haben in den vergangenen Monaten 88 mutmaßliche Extremisten festgenommen, die größtenteils Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Kaida haben sollen. Abgesehen von drei Jemeniten und einem Festgenommenen "unbekannter" Herkunft seien alle Beschuldigten Einheimische, hieß es in einer am Dienstag von der amtlichen Nachrichtenagentur SPA verbreiteten Stellungnahme des Innenministeriums. Die Sicherheitsbehörden hätten damit "Pläne vereitelt, die innerhalb und außerhalb des Landes ausgeführt werden sollten". Demnach waren 59 Verdächtige schon einmal wegen Verbindungen zu Al-Kaida festgenommen, später aber wieder freigelassen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.