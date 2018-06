Beirut (AFP) Syrische Truppen haben nach Angaben von Aktivisten erneut massiv Stellungen der Aufständischen in einem Bezirk in Damaskus unter Beschuss genommen. Der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge gab es allein am Dienstag 25 Luftangriffe auf Dschubar im Osten der Hauptstadt. Die Armee setzte demnach auch Artillerie und Boden-Boden-Raketen gegen die Rebellen ein, die den Bezirk seit rund einem Jahr kontrollieren.

