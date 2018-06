Frankfurt (dpa) - Nach dem bundesweiten Warnstreik bei der Bahn ist auch am Morgen noch mit Beeinträchtigungen im Bahnverkehr zu rechnen. In der Nacht arbeitete die Bahn mit "Hochdruck" daran, die Züge wieder dorthin zu bringen, wo sie laut Fahrplan sein müssen, wie ein Bahnsprecher erklärte. Einige Bahnhöfe seien am Abend komplett blockiert gewesen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hatte ein neues Tarifangebot der Bahn abgelehnt und ihre Mitglieder zu einem bundesweiten dreistündigen Warnstreik im Personen- und Güterverkehr aufgerufen.

