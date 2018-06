New York (SID) - Die Achtelfinal-Partie zwischen dem Japaner Kei Nishikori und dem Kanadier Milos Raonic geht in die Turniergeschichte der US Open ein. Das Match der Night Session endete nach mehr als vier Stunden Spielzeit um 2.26 Uhr am Morgen und damit exakt so früh wie die bisherigen Rekordmatches.

Die Bestmarke teilt sich die Partie mit den Begegnungen zwischen Mats Wilander und Mikael Pernfors (1993) sowie Philipp Kohlschreiber und John Isner (2012). Nishikori gewann schließlich 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 7:5 und 6:4 und trifft nun auf den Schweizer Stan Wawrinka. Der 24-Jährige ist der erste Japaner im Viertelfinale der US Open seit 92 Jahren.