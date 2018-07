Bangkok (AFP) In Thailand steht seit Dienstag der 34-jährige Brite Andy Hall vor Gericht, der einen Bericht über die Ausbeutung illegaler Arbeiter beim thailändischen Ernährungskonzern Natural Fruit veröffentlicht hat. Hall droht bei einer Verurteilung wegen übler Nachrede ein Jahr Gefängnis. Natural Fruit hat den Briten zudem in einem Zivilverfahren auf eine Entschädigung in Höhe von zehn Millionen Dollar (7,6 Millionen Euro) verklagt.

