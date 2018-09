Istanbul (AFP) In Istanbul ist eine UN-Konferenz zur Förderung der Internetnutzung eröffnet worden. "Wir müssen die Verbreitung von Wissen fördern und die Vorteile des Internets teilen, indem wir die digitale Kluft überwinden", sagte der UN-Vertreter Thomas Gass am Dienstag bei der Eröffnung des viertägigen Treffens in der türkischen Metropole. Das Forum solle Vertretern der Regierungen und der Zivilgesellschaft helfen, die Vorteile des Internets für alle besser zu bewerten. Neben Regierungsvertretern nehmen auch Aktivisten und Wirtschaftsvertreter an der Konferenz teil.

