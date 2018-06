Bagdad (AFP) Hunderte wütende Angehörige vermisster Mitglieder der irakischen Sicherheitskräfte haben nach Angaben von Augenzeugen am Dienstag das Parlament in Bagdad gestürmt. Die Menge sei in das Gebäude eingedrungen, habe Abgeordnete angegriffen und einen Sitzstreik im Sitzungssaal begonnen, sagte ein offizieller Vertreter, der sich zum Zeitpunkt des Angriffs in dem Gebäude aufhielt.

