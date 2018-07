New York (AFP) Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) hat von der internationalen Gemeinschaft mehr Einsatz gegen die Ebola-Epidemie verlangt. "Sechs Monate nach Beginn der schlimmsten Ebola-Epidemie der Geschichte verliert die Welt den Kampf, sie einzudämmen", sagte MSF-Chefin Joanne Liu am Dienstag bei Beratungen am UN-Sitz in New York. Die politischen Verantwortlichen "schaffen es nicht, diese transnationale Gefahr in den Griff zu bekommen".

