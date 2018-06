Wiesbaden (AFP) In Deutschland bekommen immer mehr Frauen noch mit 35 oder mehr Jahren ein Kind. Bei mehr als jeder fünften Geburt (22 Prozent) im Jahr 2012 war die Mutter mindestens 35 Jahre alt, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Der Anteil erhöhte sich demnach im Vergleich zum Jahr 2002 um vier Prozentpunkte. Während zehn Jahre zuvor 131.000 Babys eine mindestens 35 Jahre alte Mutter hatten, waren es im Jahre 2012 rund 147.000. Im gleichen Zeitraum ging die Zahl aller Geburten von 719.000 auf 674.000 zurück.

