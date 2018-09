Bonn (AFP) Die Kuriere der Deutsche Post DHL liefern kleine Paketsendungen demnächst mit dem Fahrrad aus - jedenfalls in ausgewählten deutschen Großstädten. Nach erfolgreichen Pilotversuchen in mehreren europäischen Ländern testet DHL jetzt erstmals in Deutschland den Einsatz von Fahrrädern im Expressversand, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bonn mitteilte. Pilotprojekte in Berlin und Frankfurt am Main sind demnach bereits angelaufen, zwei weitere Großstädte im Norden und Süden Deutschlands sollen in Kürze folgen.

